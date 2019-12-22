فنانة شابة تكشف علاقتها بهيثم أحمد زكي بعد وفاته





كشفت الفنانة ناهد السباعي طبيعة علاقتها بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرة إلى أنه جمعتها به علاقة صداقة بدأت منذ طفولتهما.





وأشارت في تصريحات إعلامية إلى أنها كانا معا في نفس الجامعة بالإضافة إلى مشاركتهما في عملين فنيين سويا هما فيلم "سكر مر" ومسلسل "السبع وصايا".





ولفتت إلى أن الراحل كان شخصية كتومة إلى حد ما وإنطوائية ولم يكن لديه الكثير من الأصدقاء سوى أصدقائه القدامى وهم المقربون منه.\





يذكر أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي رحل عن عمر يناهز الـ 35 عاما وبدأ الراحل مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.



