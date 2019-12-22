"شعبة الذهب" تكشف موعد إفتتاح أكبر مهرجان للتسوق في مصر

كشف المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الدهب بغرفة القاهرة، عن تفاصيل أكبر مهرجان لتسوق الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن فكرة المهرجان حازت على قبول معظم تجار المصوغات والمستهلكين.



وقال "جيد"، خلال حواره ببرنامج "الشهبندر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن المهرجان سيكون ما بين أول مارس إلى أول أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه سيشمل على عروض جيدة على المصوغات الذهبية خلال أيام المهرجان.



وأشار رئيس شعبة الدهب بغرفة القاهرة إلى أن الهدف من المهرجان خدمة التجار، حيث سيشارك فيه عدد كبير منهم، متابعًا: " نتمنى أن يستمر المهرجان كل عام ليكون فرصة جيدة للتجار والمستهلكين ".

