Advertisements
Advertisements
Advertisements

"شعبة الذهب" تكشف موعد إفتتاح أكبر مهرجان للتسوق في مصر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
Advertisements
ذهب - أرشيفية
ذهب - أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
كشف المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الدهب بغرفة القاهرة، عن تفاصيل أكبر مهرجان لتسوق الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن فكرة المهرجان حازت على قبول معظم تجار المصوغات والمستهلكين.

وقال "جيد"، خلال حواره ببرنامج "الشهبندر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن المهرجان سيكون ما بين أول مارس إلى أول أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه سيشمل على عروض جيدة على المصوغات الذهبية خلال أيام المهرجان.

وأشار رئيس شعبة الدهب بغرفة القاهرة إلى أن الهدف من المهرجان خدمة التجار، حيث سيشارك فيه عدد كبير منهم، متابعًا: " نتمنى أن يستمر المهرجان كل عام ليكون فرصة جيدة للتجار والمستهلكين ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعبة الذهب الذهب اسعار الذهب أخبار

أخبار تهمك

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل)

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 8 ساعات

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

هل سينخفض سعر الذهب؟.. شعبة المجوهرات تجيب (فيديو)

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

رئيس شعبة الذهب يُعلن عن مبادرة لشراء الشبكة بالتقسيط (فيديو)

تعلن تفاصيله خلال أيام.. شعبة الذهب تنظم أول مهرجان تسوق يناير المقبل

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:00 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status