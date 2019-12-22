مفاجأة.. زيدان يختار أفضل مدرب في العالم

صرح المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني أن المدير الفني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي هو أفضل مدربي العالم في الوقت الحالي.

وكشف زيدان عن ذلك من خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي، قبل مباراة ريال مدريد أمام أتليتيك بلباو غداً في الدوري الإسباني.





وقال زيدان في تصريحات تناقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: " سيكون حدثاً خاصاً عندما أواجه جوارديولا، واجهته عديد المرات كلاعب، واحترمت جوارديولا كلاعب وكمدرب".





وأضاف: "بالنسبة لي، هو أفضل مدرب في العالم، لقت أثبت ذلك خلال مسيرته، أتطلع بشدة لمواجهة الريال القادمة في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي".





وتابع: " الكلاسيكو الآن أصبح من الماضي، تركيزنا الآن متجه نحو مباراة أتليتيك بلباو، ستكون مباراة صعبة، بدأ بلباو الموسم بداية رائعة، لكننا جازون".





وأتم: "ستكون آخر مواجهات هذا العام، سنبذل ما بوسعنا للفوز بها، سنقاتل لمواصلة إنتصاراتنا في العام الجديد".





ويستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد، مواجهة النداي الملكي مع ضيفه أتليتيك بلباو، في الجولة 18 من الدوري الإسباني.





ويسعى ريال مدريد للفوز والوصول للنقطة 39، وهو نفس رصيد برشلونة الحالي، بعد أن سحق البلوجرانا ضيفه ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف اليوم السبت بملعب كامب نو، وانفرد بصدارة الليجا بشكل مؤقت، قبل مباراة الغد ضد بلباو.