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عمرو أديب يفجر مفاجأة عن الوجود التركي في ليبيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن تعليق وزارة الخارجية الأمريكية على الاتفاق الأمني بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا نوع من التحول النوعي، معقبا: "أمريكا نطقت، ولما الأمريكاني بيتكلم بيبقا له وزنه".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إحدى مذيعات قناة الجزيرة تدعى خديجة استنكرت رغبة مصر في حضور مؤتمر برلين وما علاقتها بليبيا، معقبا ساخرا: "بقا يا ديجة مصر ملهاش علاقة بليبيا".

وأضاف أن أردوغان ومن معه أصبح الشأن الليبي هام لهم، مؤكدا أن الأمر لم يعد سهلا، منوها بأن من يتوقع أن سقوط طرابلس مسألة أيام فهو مخطىء.

وأكد أن الأتراك أصبح لديهم قوات واضحة في ليبيا، وما قام به الرئيس السيسي اليوم باجتماعه مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية نوع من الردع والرد، معلقا: "الإدارة الحالية للدولة الآن في اختيارين أحلهما مر".
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