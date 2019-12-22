اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 22-12-2019 بجميع البنوك المصرية

استقرت اسعار الدولار اليوم الأحد 22-12-2019، أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية وسجل متوسط سعر الدولار نحو 15.97 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزى المصرى، وذلك بعد انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي وجاءت الأسعار على النحو التالي:







أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 22-21-2019

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.97جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.98 جنيه للشراء، و 16.08 جنيه للبيع.













وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.97جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

أعلى سعر الدولار اليوم فى البنوك

سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الاسلامى نحو16.01 جنيها، بينما سجل أقل سعر للبيع من خلال البنك المصري الخليجي جنيها 16.08 جنيها.

اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء

أما أسعار الدولار في السوق السوداء تراجع سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بقيمة قرشين ليصل إلى 16,05 جنيه للشراء و 16,10 جنيه للبيع.