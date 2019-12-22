أطفال من ذوي القدرات الخاصة يرممون الفخار في المتحف المصري



والمتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم مخُصص لحضارة واحده وهي الحضارة المصرية القديمة حيث يضم آثار من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني، حيث يقع على مساحه 500 ألف متر مربع تشغل المباني منها 48 ألف متر مربع وتشغل قاعات العرض المتحفي 168 ألف متر مربع.



ويضم متحفًا للطفل ومركزًا تعليميًا ومركزًا للحرف اليدوية وفصول تعليميه ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، كما سوف يكون بالمتحف أول ميدان لمسلة معلقة، وسوف يتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة والتي تتعدى 5000 قطعة مجتمعة في مكان واحد، والتي سوف تعرض على قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع.



وسيتم عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفة على الدرج العظيم من 87 قطعة أثرية، كما خصصت 12 قاعة عرض بمساحه 18 ألف متر مربع لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة، من أهمها تماثيل للملك تحتمس الثالث وأمنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية، وتم مراعاة ذوي القدرات الخاصة عند تصميم المتحف وقاعاته حيث تم توفير وسائل سمعية وبصرية وإيضاحية للمساعدة في توصيل أساليب العرض لهم.

شارك الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في ورشة أنت المرمم، والتي جاءت ضمن فعاليات برنامج التوعية الأثرية الذي ينظمه المتحف بعنوان "مغامرة في المتحف المصري الكبير".ولعب الأطفال خلال الورشة دور المرممين حيث قاموا بتجميع أجزاء لنماذج مستنسخة من الخزف والفخار وتم تحطيمه كمثل الفخار الذي يتم العثور عليها مكسور لعدة قطع، وقام الأطفال بترميم تلك القطع، حيث كونت كل قطعتين أو ثلاث قطع طبق من الفخار حيث استخدموا مواد لاصقة وفرش لإعادة الأطباق لحالتها المكتملة كما يفعل المرممون، وكانت الورشة تحت إشراف القسم التعليمي في المتحف.