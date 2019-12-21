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أول تعليق من مدرب فلامينجو عقب الخسارة أمام ليفربول في نهائي مونديال الأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:57 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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علق جورجي خيسوس المدير الفني لفلامينجو البرازيلي على خسارة فريقه أمام ليفربول بهدف نظيف في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"خلال المباراة كانت لدينا العديد من الفرص للتسجيل ، وبرأيي أن فلامنغو كان أفضل من خلال الهجمات ، كانت لدينا فرص من الركلات الحرة ، وتظهر الأرقام بأن فلامنغو لعب مباراة ممتازة ".

وأضاف :"يجب ألا ننسى أن ليفربول هو أقوى فريق في أوروبا ، وكان فلامنغو مساويًا لهم ، في أول 95 من المباراة سيطرنا على المباراة ببعض الأحيان ، ولكن في النهاية واجهنا ناديًا كبيرًا ، أنا فخور جدًا بلاعبي وأدائهم ".

وتابع :"ليفربول يستمتع بأفضل وقت في العقد الأخيرة بالنسبة له ، الهدف فاجأنا فعلًا ، تركنا ليفربول يسجل ولكن هذه كرة القدم ، الأمر يتعلق بالفوز والخسارة ، حاولنا أن نُهاجم ، وسطيرنا على أجزاء من المباراة ، وكذلك فعل ليفربول".

وأشار :"كان ليفربول هو صاحب اليد العُليا اليوم ، يستحقون الفوز ويستحقون البطولة".

وزاد :"فاز ليفربول بالبطولة ، لم نرتكب أخطاء كبيرة ، وإذا حللنا ليفربول نجد أنه متصدر الدوري الانجليزي بفارق 10 نقاط ، كنا قريبين جدًا من الفوز ، لكننا كنا أيضًا على وشك الهزيمة".

وواصل :" لقد خسرنا المباراة ، لكننا لم نفقد كل شيء ، فزنا بكأس الليبرتادوريس ، ولعبنا ضد نادي أوروبي كبير ، نحن فخورون جدًا بما قمنا به هنا ، فلامنغو قام بعمل ممتاز ".

وأتم حديثه :"لعب ليفربول مباراة هائلة ، وكذلك فلامنغو لعب مباراة ممتازة ، أنا سعيد تمامًا بما قام به فلامنغو ، الأندية البرازيلية ستكون منافسة للأندية الاوروبية مستقبلًا ، وقد أظهرنا ذلك اليوم".
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