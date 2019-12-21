أول تعليق من مدرب فلامينجو عقب الخسارة أمام ليفربول في نهائي مونديال الأندية

علق جورجي خيسوس المدير الفني لفلامينجو البرازيلي على خسارة فريقه أمام ليفربول بهدف نظيف في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"خلال المباراة كانت لدينا العديد من الفرص للتسجيل ، وبرأيي أن فلامنغو كان أفضل من خلال الهجمات ، كانت لدينا فرص من الركلات الحرة ، وتظهر الأرقام بأن فلامنغو لعب مباراة ممتازة ".



وأضاف :"يجب ألا ننسى أن ليفربول هو أقوى فريق في أوروبا ، وكان فلامنغو مساويًا لهم ، في أول 95 من المباراة سيطرنا على المباراة ببعض الأحيان ، ولكن في النهاية واجهنا ناديًا كبيرًا ، أنا فخور جدًا بلاعبي وأدائهم ".



وتابع :"ليفربول يستمتع بأفضل وقت في العقد الأخيرة بالنسبة له ، الهدف فاجأنا فعلًا ، تركنا ليفربول يسجل ولكن هذه كرة القدم ، الأمر يتعلق بالفوز والخسارة ، حاولنا أن نُهاجم ، وسطيرنا على أجزاء من المباراة ، وكذلك فعل ليفربول".



وأشار :"كان ليفربول هو صاحب اليد العُليا اليوم ، يستحقون الفوز ويستحقون البطولة".



وزاد :"فاز ليفربول بالبطولة ، لم نرتكب أخطاء كبيرة ، وإذا حللنا ليفربول نجد أنه متصدر الدوري الانجليزي بفارق 10 نقاط ، كنا قريبين جدًا من الفوز ، لكننا كنا أيضًا على وشك الهزيمة".



وواصل :" لقد خسرنا المباراة ، لكننا لم نفقد كل شيء ، فزنا بكأس الليبرتادوريس ، ولعبنا ضد نادي أوروبي كبير ، نحن فخورون جدًا بما قمنا به هنا ، فلامنغو قام بعمل ممتاز ".



وأتم حديثه :"لعب ليفربول مباراة هائلة ، وكذلك فلامنغو لعب مباراة ممتازة ، أنا سعيد تمامًا بما قام به فلامنغو ، الأندية البرازيلية ستكون منافسة للأندية الاوروبية مستقبلًا ، وقد أظهرنا ذلك اليوم".