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"أديب" يعلق على أمنية صلاح لخوض بطولة كأس العالم بقطر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:43 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب محمد صلاح دخل التاريخ اليوم كونه أول مصري يفوز بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية، مضيفا أن نجاح صلاح ليس صدفة، وإنما نتيجة جهد وتعب.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن صلاح بعد فوزه اليوم أجرى حوارا مع قناة "bein"، وهو يضع العلم المصري على كتفه على أرض قطر، لافتا إلى أن صلاح صرح اليوم أنه يتمنى أن يعود إلى الملعب الذي خاض مباراة اليوم عليه في 2022 مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم.

وأضاف "أديب"، "إن شاء تلعب مع منتخب مصر في كأس العالم بس مش في قطر، يكونوا سحب تنظيم الكأس منهم، وتزول النعمة منهم"، مؤكدا أن صلاح يستحق كل الخير.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح قطر عمرو أديب

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