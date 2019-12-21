18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب مساء الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبا وهم :-



حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي



خط الدفاع : محمد هاشم - محمد عمار - محمد مجدي - أحمد أيمن - محمود البدري



خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - بيكيتي سيلفا - محمد صادق



خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي حازم مرسي.