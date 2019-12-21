صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، باليوم العالمي للغة العربية من خلال أمسية لصالون الأوبرا الثقافي تعقد في السابعة مساء الأربعاء 25 ديسمبر على المسرح الصغير.





وتستضيف كل من الشاعر أحمد سويلم الحائز على جائزة الدولة التقديرية في الأدب، الناقد الدكتور عزوز إسماعيل، الناقد الدكتور هاني السيسي، الكاتب حسام أبو العلا والشعراء شريفة السيد، خليل مغربي، خليل عبد المجيد، جابر بسيوني، عزة رشاد ويديرها الفنان آمين الصيرفي.





يدور الحوار حول جماليات اللغة العربية والقضايا المعاصرة التي تواجهها وأنواع الكتابة الإبداعية والظواهر الشعرية والثقافية، كما يتم تناول نماذج من الأعمال الأدبية التراثية والحديثة ومختارات من الإنتاج الفكري للضيوف.





المعروف أن اليوم العالمي للغة العربية، يحتفل به في ديسمبر من كل عام باعتباره الشهر الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 قرارها بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة وذلك بعد اقتراح تقدم به المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وليبيا خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو استكمالاً للجهود الدبلوماسية العربية المبذولة منذ خمسينيات القرن الماضي الهادفة الى اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وهيئاتها.



