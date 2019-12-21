عاجل.. إخلاء سوق الميلاد في برلين للاشتباه بعمل إرهابي

أعلنت الشرطة الألمانية، إخلاء جميع زوار سوق عيد الميلاد في برلين، وبدء عمليات تفتيش المنطقة، للاشتباه بوجود جسم مشبوه، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".





وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأنه تم اعتقال سوريين مشتبه بهم في التخطيط للعمل الإرهابي.





وتبدأ الاستعدادات لموسم الكريسماس مبكرا، فعلى الرغم أن عيد ميلاد السيد المسيح يوافق يوم 25 من ديسمبر كل عام، وهو ما تحتفل به الكنيسة الغربية، ويوم 7 يناير وفقا للكنيسة الشرقية، إلا أن التجهيزات والاستعدادات للكريسماس تبدأ من منتصف شهر نوفمبر كل عام.