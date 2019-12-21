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عاجل.. إخلاء سوق الميلاد في برلين للاشتباه بعمل إرهابي
السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:40 م
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الفجر
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أعلنت الشرطة الألمانية، إخلاء جميع زوار سوق عيد الميلاد في برلين، وبدء عمليات تفتيش المنطقة، للاشتباه بوجود جسم مشبوه، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأنه تم اعتقال سوريين مشتبه بهم في التخطيط للعمل الإرهابي.
وتبدأ الاستعدادات لموسم الكريسماس مبكرا، فعلى الرغم أن عيد ميلاد السيد المسيح يوافق يوم 25 من ديسمبر كل عام، وهو ما تحتفل به الكنيسة الغربية، ويوم 7 يناير وفقا للكنيسة الشرقية، إلا أن التجهيزات والاستعدادات للكريسماس تبدأ من منتصف شهر نوفمبر كل عام.
حيث أظهرت صور بثتها وكالة "رويترز"، انتشار أشجار عيد الميلاد المونة فى الميادين والساحات فى ألمانيا بأضواء ذهبية براقة، تجذب الملايين من الناس لشراء هدايا عيد الميلاد.
وتسود أجواء احتفالية فى شوارع ألمانيا، وتبدأ محال تجارية ومعالم مشهورة بتعليق الزينة المرتبطة فى مجملها بموسم احتفالات الكريسماس.
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