التعديل الوزاري.. تعليق عمرو أديب على تشكيل وزارة لـ الإعلام



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر سواء مختلف أو متفق معه له ميزة واحدة وهى الانحياز للفقراء، وهو ما تحتاجه مصر الآن، مضيفا: "يا جماعة محدش بيشمت في وزير ماشي".



وأضاف أن الأمور لا تدار بهذا الوضع، فالوزير الراحل عن الوزارة هو موظف عام، والوزير القادم يستكمل خطته، مطالبا بأن يكون هناك محاسبة للمقصرين.



وعن وجود وزارة الإعلام في التعديل الوزاري مرتقب، أوضح أنه أصبح هناك حرية في التعبير في الرأي، "مش سويسرا بس الوضع أفضل"، منوها بأن وجود وزير إعلام أو عدم وجود وزير هو أمر متعلق بهامش الحرية، معلقا: "عايزين فُسحة في الإعلام".



وأكد أن مصر وطن به فرص عظيمة، مشيدا بأداء وزيرة السياحة، معلقا: "مصر محتاجة وزراء سوبر".



شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة أن يكون هناك انحياز للطبقات الفقيرة والمتوسطة من أعضاء التعديل الوزاري المرتقب، معقبا: "نحن نحتاج إلى ثورة إدارية".