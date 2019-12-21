التعديل الوزاري.. مصطفى بكري يكشف الأسماء المرشحة لـ العدل والصناعة والزراعة

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الأسماء المرشحة لوزارات العدل والصناعة والزراعة خلال التعديل الوزاري الجديد، المقرر خلال ساعات.





وأضاف بكري، أن المستشار عمر مروان مرشح لمنصب وزير العدل في التعديل الوزاري الجديد، والسيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي مرشح لمنصب وزير الزراعة بدلا من الوزير الحالي عمر أبوستيت.





وأوضح أن نيفين جامع مرشحة لمنصب وزير الصناعة والتجارة.



