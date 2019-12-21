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أخبار نادي الزمالك اليوم السبت: فضيحة تسريبات جديدة تهز القلعة البيضاء.. ونجم الفريق يخطط للانتقال للأهلي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:30 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم السبت 21 ديسمبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها اقتراب فسخ عقد نجم جديد وسر غياب زيزو عن مواجهة سموحة وفضيحة جديدة في النادي وغيرها من الأخبار الهامة.

 

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

 

فضيحة التسريب تهز الزمالك.. ومنطقة الجيزة تعلق

 

أكد ماهر عبد العزيز مدير منطقة الجيزة لكرة القدم عن تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ليست مسئوليتهم.

 

وشهدت الفترة الماضية تسريب عقد أكثر من لاعب بالزمالك وعلى رأسهم المغربي خالد بوطيب ومحمد عواد ومحمد عبدالغني.

 

وقال ماهر في تصريحات خاصة: "العقد تكون نسخة منه في المنطقة ونسخة أخرى مع الاتحاد المصري لكرة القدم ونسخة أخرى في النادي".

 

وواصل: "بعد التسريبات الأخيرة أردت الاطمئنان بشكل أكبر وبالعودة للنسخ المسربة تأكدت أنها لم تخرج من منطقة الجيزة لأن العقود المسربة بها أختام غير موجودة في العقود الموجودة بالمنطقة من الأساس".

 

كارتيرون ولاعبي الزمالك في عزاء شقيقة مرتضى منصور

 

حضر المدرب باتريس كارتيرون ولاعبي الزمالك في عزاء شقيقة مرتضى منصور رئيس النادي مساء اليوم السبت بمسجد الحامدية الشاذلية.

 

وحضر عدد من نجوم الرياضة والسياسة في وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس الزمالك لتقديم واجب العزاء وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة.

 

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

 

صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يفسخ عقده مع الزمالك للانتقال للأهلي

 

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرار فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك بفسخ عقده مع الفريق من طرف واحد لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة تمهيدًا للعب لفريق الأهلي السعودي تحت قيادة كريستيان جروس.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" السعودية أن الأهلي السعودي يخطط لضم فرجاني بعدما علمت بقراره بفسخ عقده من طروف واحد لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لكنه لم يخطر الزمالك رسميًا بموقفه.

 

وأضافت أن ساسي سيكون بديلاً للبوسني ألفيس ساريتش في قائمة الأهلي بداية من الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

 

21 مارس.. الحكم في طعن عودة رئيس الزمالك للظهور على الفضائيات

 

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، للحكم بجلسة 21 مارس المقبل.

 

أخبار نادي الزمالك اليوم

 

سر عدم مشاركة "زيزو" الزمالك ضد سموحة

 

غاب أحمد زيزو لاعب فريق الزمالك عن المشاركة في مباراته ضد سموحة بالأمس ببطولة الدوري بسبب عدم اكتمال شفائه حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها.

 

واختار الجهاز الفني، زيزو ضمن القائمة لكنه لم يشارك وجلس على مقاعد البدلاء رغم فشل الفريق في التسجيل لكن المدرب لم يدفع به.

 

وفاة "إداري" الزمالك بسبب "ملاريا" مازيمبي

 

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء المجلس وإدارة النادي وليد قاصد إداري الفريق الأول لكرة القدم والذي وافته المنية قبل ساعات.

 

وتوفي وليد قاصد إداري نادي الزمالك بعد إصابته بالملاريا خلال رحلة الفريق إلى الكونغو لمواجهة نادي مازيمبي والتي خسرها الأبيض بثلاثية.

 

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري

 

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة

 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء القادم 24 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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