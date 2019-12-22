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"نشرة حوادث الفجر".. الحالة الصحية لنجلة "الشاطر".. وانتحار شاب بالعجوزة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:35 ص
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تعبيرية
تعبيرية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، وشهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

لتبوله اللاإرادي.. التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد زوجة والده بمنشأة القناطر
تباشر النيابة العامة، بحنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، على يد زوجة والده، بمنطقة منشأة القناطر.

21 مارس.. الإدارية العليا تحدد مصير حل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله
قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله للحكم بجلسة 21 مارس المقبل.

21 مارس.. الحكم في طعن عودة رئيس الزمالك للظهور على الفضائيات
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، للحكم بجلسة 21 مارس المقبل.

كواليس انتحار شاب من الطابق الـ8 بالعجوزة.. وأقوال أسرته
استمعت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، لأقوال أسرة الشاب المنتحر إثر سقوطه من الطابق الثامن، وأفادوا أنه في يوم الواقعة غافلهم ودخل غرفته وانتحر، وفوجئنا بقدوم حارس العقار يبلغنا بسقوط نجلنا من شرفة الغرفة.

مصدر أمني يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لنجلة خيرت الشاطر
أكد مصدر أمني، أن عائشة الشاطر - نجلة القيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر - تتلقى علاجها، ويتم عرضها على مستشفى قصر العيني.
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