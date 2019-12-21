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عاجل - نادر شوقي يحسم مصير أكرم وريان.. وانضمام رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:30 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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كشف نادر شوقي رئيس شركة إدارة كرة القدم بنادي الجونة تفاصيل التعاقد مع البرتغالي بيدرو بارني لتولي تدريب الفريق الأول خلفًأ للصربي نيبوشا.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"نيبوشا صادفه سوء حظ غير طبيعي، وعلى الرغم من عمله الكبير إلا أنه لم يوفق مع الفريق".

وأضاف :"كان هناك أكثر من إسم على طاولة المفاوضات ووافق على طلبات النادي أيضًا وبالتالي تعاقدنا معه لتولي تدريب الفريق".

وتابع :"سيتولى رضا شحاته منصب المدرب العام مع بيدرو بارني، فالمدرب البرتغالي وافق على تولي المهمة دون حضور أي مساعدين له".

وواصل :"فريق الجونة لا يحتاج إلى أي تدعيمات قائمة الفريق بها مجموعة مميزة من اللاعبين حتى نهاية الموسم".

وزاد :"من الممكن أن يكون هناك رحيل لعدد من اللاعبين خاصة البعيدين عن المشاركة مع الفريق هذا الموسم".

وأشار :"لم يحدث أي تفاوض مع النادي الأهلي عن إعادة أي من الثنائي أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق عن عودتهما في يناير المقبل، فالنادي الأهلي يعلم جيدًا أنه من مصلحة الثنائي البقاء في الجونة".

وعن اهتمام الزمالك بأحمد حمدي قال :"أحمد حمدي متواجد في نادي الجونة لإثبات قدراته من أجل الاحتراف في الخارج، لا يحق له الانتقال داخل مصر إلا برغبة الأهلي".

وأوضح :"نادي الجونة اشترى أحمد حمدي في صفقة ليست بالقليلة، وبالتالي فالنادي يسعى للاستفاده منه أيضًا".

وعن موقف رمضان صبحي مع الأهلي قال :"رمضان صبحي أعاد تألقه واستعاد تألقه مرة أخرى، فمن الطبيعي أن يطلب فيه النادي الإنجليزي هيدير سفيلد تاون مبلغ مالي كبير".
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الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي الأهلي أكرم توفيق

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