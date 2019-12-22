وثائق تفضح الأصول التركية لفايز السراج (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، هو تركي الأصل، ومن الطبيعي أن يكون خاضع بشكل كامل لتركيا، لافتَا إلى أن والد "السراج" له كتاب يحمل اسم "ذكريات وخواطر"، ويتحدث فيه بأن جد" السراج" من شمال أزمير التركية، وكان ضابطًا في سلاح الفرسان العثماني، وانتقل إلى ولاية ليبيا في زمن الاحتلال العثماني.



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن "السراج " من الطبيعي أن يقوم ببيع ليبيا للأتراك، لأن تركيا هي أصله، معقبًا: "ليبيا مش بلد السراج، فمن الطبيعي أن يفرط فيها بهذا الشكل".



ولفت إلى أن خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، يعمل على الحفاظ على ثروات ليبيا حتى لا يستولى عليها الأتراك، والسراج شخصية غير وطنية بامتياز.

