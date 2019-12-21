"راجح قاتل".. قصة "شهيد الشهامة" ومحاكمة قاتليه من بدايتها وحتى النطق بالحكم غدًا

في غضون ساعات باتت قضية الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة" قضية رأي العام وحديت لا ينقطع على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تصدره "التريند" لأسابيع، لتنسج فيديوهات وتفاصيل الجريمة اهتمام خاص لشريحة كبيرة من المصريين كل انشغالهم في عودة حق طال قُتل غدرًا في مدينة تلا بالمنوفية.



بداية جريمة قتل "محمود البنا" في مدينة تلا



بدأت أحداث الواقعة في يوم الأربعاء، الموافق 9 أكتوبر عام 2019، حيث تعرض محمد محمود البنا طالب في الثانوية العامة بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، للطعن من محمد أشرف راجح واثنين من زملائه، حتى سقط جثة هامدة.



تدبير وتخطيط "راجح" مع زملائه لقتل "البنا"



وذلك عقب أن اعترضوا طريقه فور خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، فاستغلوا ذلك وقاموا بالتعدي عليه بألة حادة "مطواة"، وطعنوه في أماكن متفرقة بالجسد، حتى وصل إلى مستشفى تلا ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه من هذه الطعنات التي أودت بحياته.



وكان ذلك على خلفية اعتراض المجني عليه للجاني في معاكسة فتاة والتحرش بها وضربها بالشارع، فقرر الجاني الانتقام منه والترصد له وقتله، وأدى ذلك الأمر إلى اشتعال فتيل الغضب بين أهالي تلا وتحول إلى المنوفية ومصر كلها، حتى أصبحت قضية رأي عام.



أول محاكمة للقتلة صاحبها مظاهرة بشبين الكوم



وفي صباح يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، عاشت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية أجواء ساخنة، وذلك بسبب أنه اليوم الذي ينتظره جموع الأهالي من داخل وخارج المحافظة، لمحاكمة "محمد أشرف راجح" المتهم الأول في قتل "محمود محمود البنا"، وهي الواقعة التي تحولت إلى قضية رأي عام، ومعروفة إعلاميًا بقضية "شهيد الشهامة".



استعدادات أمنية مكثفة لتأمين المحاكمة



حيث قامت مديرية الأمن بمحافظة المنوفية، بعمل إجراءات أمنية مشددة لتأمين المحاكمة، كما شهدت مدينة شبين الكوم غلق جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة، وذلك تجنبًا لحدوث أي عوائق أو مشكلات.



"راجح" عُمره أقل من 18 سنة ولا يخضعه لقانون الجنايات



وانتظر الأهالي النطق بالحكم في هذه القضية، وذلك بعد أن طالبوا بإعدام الجاني، وتصدر هاشتاج "راجح قاتل" كافة وسائل التواصل الاجتماعي، كما أشارت التحقيقات أن الجاني حدث ولم يتعدى عمره الـ18 عام، ويتم محاكمته بمحكمة جنايات الأحداث.



واستعد فريق الدفاع عن قضية الشهيد محمود محمد البنا، لبدء جلسة محاكمة المدعو محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين المتهمين بقتله نهارًا في مدينة تلا الأسبوع الماضي، وذلك في حضور أيضًا لمحامي راجح وعدد من أفراد أسرته.



وفي تمام العاشرة صباحًا، وصل المتهمين الأربعة في قضية الشهيد محمود محمد البنا، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح، إلى مقر محكمة شبين الكوم وسط حراسة مشددة على المتهمين، وذلك قبل دقائق من بدء أولى جلسات المحاكمة.



واحتشد المئات من مختلف مراكز محافظة المنوفية، أمام محكمة شبين الكوم، والمقرر بها انعقاد محاكمة محمد أشرف راجح وأعوانه، حيث بدأ توافد الأهالي منتظرين بدء المحاكمة، والنطق بالحكم في هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة بين المصريين، كما ردد البعض منهم هتافات مطالبين فيها بإعدام القتلى.



القبض على عدد من الغاضبين بمحيط محكمة شبين الكوم



وألقت قوات الأمن المسئولة عن تأمين مجمع محاكم شبين الكوم، القبض على 9 أشخاص حاولوا إثارة الشغب، وذلك أثناء محاكمة محمد أشرف راجح وأعوانه، المتهمين بقتل محمود البنا.



وبملابس رثة.. دخل المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا "ضحية الشهامة" إلى محكمة شبين الكوم، مكبلين بالكلبشات وعليهم علامات الإرهاق، في مشهد وصفه الأهالي المتجمهرين بـ"المصطنعة"، وأودعهم أفراد الشرطة داخل القفص الحديدي وسط نظرات متباينة من الحضور داخل الجلسة، فمنهم محاميهم ومحاموا "البنا" وهناك عدد من أفراد أسرتهم تراصوا بين مقاعد القاعة تملئهم دموع الحسرة على ما آل إليه أبنائهم وتلطيخ أيديهم بالدماء.



لحظات وبدأت صيحات أفراد الأمن بالتزام كل فرد في مقعده، فيم منعوا باقي الأهالي والصحفيين من الحضور واكتفوا بالانتظار خارج القاعة، ثم خيم الصمت على المكان بالتزامن مع دخول القضاة والنيابة، واستعد كل محامي لعرض مطالبه.



وأشار الحاضرون في الجلسة إلى تعمد المتهمين تصدير مشهد تمثيلي فحواه هو تعرضهم للتعذيب داخل محبسهم، وعدم حصولهم على أدنى متطلبات الرعاية، بل لجأ محامي القاتل "محمد أشرف راجح"، لانفراد موكله بأسرته، في تصدير صورة أن المتهمين لم يلتقوا بذويهم منذ حبسهم.



تأجيل القضية لـ 17 أكتوبر



وصرح نضال مندور المحامي، أن محكمة شبين الكوم قررت، تأجيل محاكمة قتلة محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إلى الأحد الموافق يوم 27/10.



وفي اليوم المقرر لانعقاد الجلسة الثانية، بدأت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، في تمام الساعة العاشرة وعشرون دقيقة صباحاً الجلسة الثانية من محاكمة المتهم محمد راجح ومعاونيه، في قتل محمود البنا.



وبدأت المحاكمة فور وصول المتهمين الأربعة، والمحامين عن الدفاع والمجني عليه، وكلاً من الشهود وأسر المتهمين والمتوفي إلى قاعة المحكمة، وبدأ إخلاء القاعة من كافة الأهالي والإعلاميين.



واستمعت المحكمة أولاً لشهادة الشهود حول الواقعة، وذلك بعدما أثبتت حضورهم وفق أمر استدعاء لسماع أقوالهم، ثم أعلنت المحكمة أن المتهم الأول "محمد راجح" يبلغ من العمر "17 سنة و11 شهرًا و6 أيام"، وأنه سيكمل الـ18 عام في التاريخ الموافق 11/11/2020، وسيتم محاكمته كحدث.



سماع شهادة الطبيب الشرعي حول جثمان محمود البنا



ويلي ذلك مطالبة المحكمة سماع شهادة الطبيب الشرعي في القضية، والذي أفاد خلال شهادته أمام المحكمة أن إصابة المجني عليه جاءت من طعنة في الفخذ الأيسر وصاحب ذلك نزيف، وهو السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه، لأن هذا الشريان مرتبط بالقلب.



وعقب سماع شهادة الطبيب الشرعي، توجهت المحكمة لسماع شهادة المقدم محمد داود مفتش مباحث تلا، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، حيث أنهما قاما بالتحريات حول الواقعة، وضبط المتهمين واستمعا لأقوال الشهود حول ما حدث بالواقعة.



وبعد أن انتهت المحكمة من سماع شهادة الشهود والطبيب الشرعي ورئيس المباحث، بدأت في مشاهدة فيديوهات مفرغة من كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع الذي شهد الواقعة، وذلك من أجل مشاهدة أحداث الواقعة لحظة بلحظة أمام المتهمين والمحامين والأسر.



تأجيل القضية من جديد إلى 17 نوفمبر



وأصدرت محكمة جنايات الطفل، قرار برفع ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح، و3 آخرين، بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا، للاستراحة لمدة 30 دقيقة، وذلك عقب أن استمعت لأقوال كافة الشهود بالواقعة، ثم أصدر القاضي الحكم بتأجيل الجلسة إلى 17 نوفمبر.



حضور مرتضى منصور للدفاع عن حقوق شهيد الشهامة



وفي صباح يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر، استعدت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لاستقبال الجلسة الثالثة من محاكمة محمد أشرف راجح وأعوانه، وقد وصل المستشار مرتضى منصور إلى قاعة المحكمة ليكون من ضمن محامين المجني عليه، وذلك وسط تواجد أمني مكثف بجميع الشوارع المؤدية لمحيط المحكمة.



كما وصل اللواء سعيد عباس محافظة المنوفية إلى مقر المحاكمة، للاطمئنان على انتظام سير المحاكمة وعدم وجود مشاغبات، واستقرار الحالة الأمنية، وكذلك متابعة سير أحداث القضية.



هذا بالإضافة إلى تواجد أسرة محمود البنا داخل قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر برفقة محاميهم، وكذلك أسر المتهمين محمد راجح وأعوانه والمحامين الخاصة بالدفاع عنهم.



وبدأ الاستعداد والتأهب داخل المحكمة من أجل الدخول إلى غرفة المحاكمة، لبدء مرافعات الجلسة الثالثة، وكشف المحامي نضال مندور عضو فريق الدفاع عن حقوق الشهيد محمود البنا، في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أن الجلسة الثالثة لمحاكمة قتلة "البنا"، ستتناول مرافعات الدفاع من الطرفين.



المحكمة تفض أحراز القضية وتستمع لدفوع المحامين



وقال "مندور" أن الأحراز فضتها هيئة المحكمة ونوقشت خلال الجلستين الماضيتين، واليوم سيكون المجال مفتوحًا لمرافعات كل المحامين حول تلك الأحراز وشهادات شهود الاثبات والنفي.



وأوضح أنه سيقدم طعنًا على أحد مواد قانون الطفل بعدم دستوريته، بما يهدر حق الشهيد محمود البنا الذي دافع بنخوته ورجولته الصغيرة عن فتاة تعرضت بصورة سلبية للمتهم الأول في القضية محمد أشرف راجح.



وفي حراسة مشددة ووسط تأمينات مكثفة تواجد رجال الشرطة بمحيط محكمة شبين الكوم، مُنع المواطنون من التواجد بمحيط المحكمة قبل ساعات من انطلاق الجلسة الثالثة للمحاكمة، وما زاد الوضع تشديدًا هو وصول المحامي الشهير مرتضى منصور والمتطوع ضمن فريق الدفاع عن الشهيد محمود البنا.



وبعد الساعة الحادية عشرة صباح الأحد 17 نوفمبر، وصلت سيارة الترحيلات وبداخلها المتهمون الأربعة بقتل الشهيد محمود البنا، وهنا ضج بهو قاعة المحاكمة بالحديث، فيما بدأ رجال الأمن في اصطحابهم إلى داخل القاعة لوضعهم داخل القفص.



وضع رجال الأمن أيديهم فوق وجوه المتهمين، حافضين رؤوسهم وسط عدد كبير من الأمن لا يمكن اختراقه، وفي تسلسل وتنسيق شديد دخل المتهمون لأماكنهم، استعدادًا لانطلاق الجلسة الثالثة.



تفاصيل مرافعة مرتضى منصور في قضية الشهيد محمود البنا



وبدأت الجلسة بمرافعة مرتضى منصور، الذي حضر إلى المحكمة من ضمن محامين المجني عليه، وأكد مرتضى منصور خلال مرافعته أنه المتهم الأول محمد راجح قتل المجني عليه متعمدًا ذلك، مشيرًا إلى الفيديوهات التي أظهرت ملاحقة الجاني للمجني عليه وتسديد أكثر من طعنه له.



وأضاف "منصور" أن المتهم راجح "كان عاوز يظهر أنه عنتر تلا"، وطالب منصور فيما بعد بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، كما أكد على نزاهة وعدالة القضاء المصري، وطالب بتعديل القانون والدستور.



واستمعت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بشبين الكوم، لمرافعة دفاع "محمد راجح" المتهم الأول في قضية قتل "شهيد الشهامة"، المجني عليه محمود البنا، ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت مشاجرة.



ودفع خلال الجلسة الثالثة من القضية التي أثارت الجدل، بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد، لافتًا إلى وجود أكثر من سلاح أبيض في الواقعة، وانتهت المحكمة من سماع مرافعة 3 متهمين، كما استمعت لمرافعة دفاع المتهم الرابع والأخير.



حجز القضية للحكم إلى اليوم 22 ديسمبر



وفي النهاية أصدر المستشار باهر حسين رئيس محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قرار بتأجيل محاكمة محمد راجح وأعوانه، المتهمين بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إلى جلسة 22 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.



وينتظر المصريين بعد سويعات صدور الأحكام على المتهمين الأربعة بقتل البنا آملين في تحقيق عدالة تمنع ظهور "راجح" جديد في شوارع مصر.