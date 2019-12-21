ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الهندية ضد "قانون الجنسية الجديد"









قال مسؤولون في الهند، إن عدد القتلى في الاحتجاجات العنيفة ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل في الهند ارتفع إلى 22، اليوم السبت.وقُتل رجل يبلغ من العمر 25 عامًا خلال اشتباكات مع الشرطة في منطقة رامبور في ولاية أوتار براديش الشمالية، اليوم السبت، مما رفع عدد القتلى إلى 15 في الولاية، ومن بين القتلى، صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات.وصرح مسؤول كبير بالشرطة شيريش تشاندرا لوكالة انباء (شينخوا)، حتى الأن قتل 15 شخصاً في اعمال عنف منذ يوم الخميس في الولاية، قُتل شخص واحد اليوم في رامبور، 13 قُتلوا في عنف أمس في مناطق مختلفة وقتل شخص يوم الخميس في لكناو.كما هزت الاحتجاجات الحاشدة الدولة، منذ يوم الخميس المضي، ضد قانون الجنسية الجديد الذي يقول المحتجون إنه تمييز ضد المسلمين.ووفقًا لرئيس شرطة ولاية أوتار براديش، لم تحدث أي من الوفيات في الولاية بسبب إطلاق الشرطة النار عليه.وقال سكان محليون، إن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت الشرطة منع الناس من المشاركة في مظاهرات احتجاج ضد القانون.كما أطلقت الشرطة قذائف الدخان المسيل للدموع واتهمت المتظاهرين بالهراوات، التي ردت بإلقاء الحجارة على الشرطة.وفرضت السلطات أوامر محظورة في جميع أنحاء الولاية وأوقفت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في حوالي 12 مقاطعة، ويوم الخميس الماضي، قتل شخصان في مانغولورو بولاية كارناتاكا الجنوبية.وفي الأسبوع الماضي، قُتل خمسة أشخاص خلال اشتباكات مماثلة في غوهاتي بولاية آسام الشمالية الشرقية.كما اندلعت الاحتجاجات ضد القانون في 11 ديسمبر، وهو اليوم الذي أقر فيه مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي قانون الجنسية المثير للجدل، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك تهاون في الاحتجاجات، واليوم السبت، خرج الآلاف من الناس مرة أخرى إلى الطرق المخالفة للقانون.كما ذكرت التقارير، أن هناك احتجاجات جارية جارية في نيودلهي، وجواهاتي، وعدة مدن في بيهار، والبنغال الغربية، وتشيناي، وكيرالا.ويهدف القانون إلى منح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين ينتمون إلى ست ديانات، الهندوسية والسيخية والبوذية واليانية والبارسية والمسيحية، من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان.ومع ذلك، فقد منع المهاجرين المسلمين من التقدم بطلب للحصول على الجنسية، كما تنتقد أحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع المدني في الهند القانون باعتباره مخالفًا للمبادئ العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي، لأنه يستبعد المسلمين.