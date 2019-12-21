عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن التعديل الوزاري المرتقب



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه من المرجح أن الوزراء الجدد سيكونون من داخل الوزارات، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على الاستثمار، حيث تم تمهيد الأرض لجذب الاستثمارات.



وأضاف أنه يجب إظهار مصر على أنها واحة خضراء للاستثمار، معقبا: "فاضل على الحلو دقة"، مؤكدًا أن مصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمار، معلقا: "مصر عروسة، وعندنا كل حاجة جاهزة لاستقبال مزيد من الاستثمارات".



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتردد أن البرلمان سيناقش أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري غدا، مشيرًا إلى أن إيجاد وزير في مصر ليس سهل، حيث لم يعد الأمر مغنم.