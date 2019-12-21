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التونسي مهدي عياشي يفوز بلقب أحلى صوت من برنامج "ذا فويس"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:34 م
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مهدي عياشي
مهدي عياشي
هبة أحمد
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انتهي اليوم برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس"، في موسمه الخامس، بفوز متسابق فريق السوبر استار راغب علامة هو التونسي مهدي عياشي، وحصوله على لقب أحلى صوت، كما حصل على ألبوم من إنتاج بلاتينيوم ريكوردز.

واشتملت الحلقة على عدة مفاجآت وهي طرح الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "هوليلة"، وقام أيضًا الفنان راغب علامة بغناء أغنيته الجديدة "كان غيرك أشطر"، أما حماقي فقام بغناء أغنيته "يا ستار".

كما قام المتسابقين الأربعة بغناء أغنية تحمل اسم" حب الأيام"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع جون ماري رياشي.


وفي سياق آخر، يعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية،وهو مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، تعود فكرة تأسيسه إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي ١، وعلى قناة أل بي سي، بأعضاء لجنة تحكيم وهم كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين الذين تولوا البرنامج لمدة ثلاثة سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المتسابق المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.
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