Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل إطلاق تطبيق "كاثوليكي"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
Advertisements
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
ماريان ناجى
Advertisements
احتفل مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية البطريركية، السبت، بالحفل السنوي للعاملين به تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بحضور الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا وجميع العاملين بكل التخصصات.

تخلل الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية، وألقى الأنبا باخوم كلمة تناول فيها فكرة هذا العام وهي "بيت الرب من الحجر إلى البشر"، موضحا: "زمان كان الإنسان عشان يوصل لله كان يطلع الجبل عشان يكلمه أو يبني مذبح، لكن بيسوع المسيح عرفنا مفهوم أن الله يعيش بداخلنا"، مضيفا، أننا إن أردنا الوصول إلى الله يجب أن نبحث بداخلنا، فهو موجود وحاضر في كل شخص فينا.

هذا وشهد الحفل إطلاق أجدد خدمات المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، وهو تطبيق "كاثوليكي"، والذي يعتبر أول مبادرة عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر لطرح تطبيق خاص بها، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كاثوليكي توزيع شهادات تطبيق

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 8 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 5 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل)

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 11 ساعة

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

اتفاقية تعاون بين مكتب دياكونيا للتنمية مع مؤسسة معجزة التعافي لعلاج الإدمان

الأنبا إبراهيم إسحق يجتمع بمكتب التنمية "دياكونيا"

"الفاتيكان" يطلب ترنيمة وطنية من الكنيسة الكاثوليكية بمصر

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد ميلاد الأنبا يوسف أبو الخير

الأنبا باخوم يستقبل وفدا من الكنيسة البريطانية

الأنبا باخوم يترأس الأقداس الاحتفالى بكنيسة السيدة العذراء بشبرا الخيمة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:10 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

09:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status