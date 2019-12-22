تفاصيل إطلاق تطبيق "كاثوليكي"

احتفل مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية البطريركية، السبت، بالحفل السنوي للعاملين به تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بحضور الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا وجميع العاملين بكل التخصصات.



تخلل الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية، وألقى الأنبا باخوم كلمة تناول فيها فكرة هذا العام وهي "بيت الرب من الحجر إلى البشر"، موضحا: "زمان كان الإنسان عشان يوصل لله كان يطلع الجبل عشان يكلمه أو يبني مذبح، لكن بيسوع المسيح عرفنا مفهوم أن الله يعيش بداخلنا"، مضيفا، أننا إن أردنا الوصول إلى الله يجب أن نبحث بداخلنا، فهو موجود وحاضر في كل شخص فينا.



هذا وشهد الحفل إطلاق أجدد خدمات المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، وهو تطبيق "كاثوليكي"، والذي يعتبر أول مبادرة عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر لطرح تطبيق خاص بها، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.