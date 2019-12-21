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نائب رئيس "الكشافة العربية السعودية" يفوز برئاسة "صندوق التمويل الكشفي العربي"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:47 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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فاز البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، نائب رئيس جمعية "الكشافة العربية السعودية"، مساء اليوم السبت، برئاسة الهيئة العليا لـ"صندوق التمويل الكشفي العربي".

وفاز نائب رئيس جمعية "الكشافة العربية السعودية"، عبر الانتخابات الهادئة، التي أجريت في وقت سابق من اليوم، بمقر جمعية الكشافة الكويتية؛ لاختيار مجلس إدارة الصندوق في تشكيلته الجديدة.

هذا وناقش مجلس الصندوق، خطة عمل الفترة القادمة، ومناقشة دعم المشاريع والأنشطة الكشفية على مستوى الجمعيات الكشفية العربية؛ لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الشباب العربي، كما شهد الاجتماع وضع النظام الأساسي والتنظيم الإداري الجديد لبدء تفعيل أعمال الهيئة لخدمة الحركة الكشفية العربية، بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالحركة الكشفية وسبل تطورها.

أعرب الفهد، عن شكره وتقديره لأعضاء الصندوق على منحه الثقة برئاسة الهيئة العليا للصندوق، كما قدّم الشكر لرئيس الصندوق سابقًا البروفيسور عبدالله بن عمر نصيف، ونائبه الدكتور زهير حسين غنيم، وأعضاء الصندوق على ما قدموه خلال فترة تكليفهم.

كما يُشار إلى أن صندوق التمويل الكشفي العربي، تم تأسيسه بقرار من المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر في ديسمبر 1984م، بهدف توفير موارد لتأمين احتياجات الحركة الكشفية العربية، وذلك من عوائد استثمار الأموال المودوعة بالصندوق.

جمعية الكشافة العربية السعودية
منظمة كشفية وطنية في المملكة العربية السعودية، تأسست رسمياً في المملكة العربية السعودية في عام 1961م، والقائد الحالي للجمعية هو الدكتور أحمد محمد العيسى.

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الكلمات المفتاحية

صندوق التمويل الكشفي العربي المملكة الكشافة العربية السعودية السعودية

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