صلاح يحصد جائزة جديدة عقب الفوز بكأس العالم للأندية









استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي فلامينجو بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في قطر.





وبهذه النتيجة يحصد نادي ليفربول رسميا بطولة كأس العالم للأندية لهذا العام 2019 على حساب نادي فلامينجو.





ملخص مباراة ليفربول وفلامينجو اليوم في كأس العالم للأندية





وسجل هدف نادي ليفربول الوحيد في مرمى نادي فلامينجو اليوم في بطولة كأس العالم للأندية روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 99.





صلاح يفوز بجائزة جديدة عقب الفوز بكأس العالم للأندية





وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية عن جوائز البطولة عقب فوز نادي ليفربول باللقب وجاءت كالآتي:





1- محمد صلاح نجم نادي ليفربول (جائزة كرة أديداس الذهبية كأفضل لاعب في البطولة).





2- برونو هنريكي لاعب نادي فلامينجو (جائزة كرة أديداس الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة)





3- كارلوس أدواردو نجم نادي الهلال (جائزة كرة أديداس البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة)





4- نادي الترجي التونسي (جائزة اللعب النظيف).





صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية





يذكر أن نادي مونتيري المكسيكي هو من فاز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على نظيره نادي الهلال السعودي في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت.



