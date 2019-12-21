مشوار ليفربول حتي التتويج بمونديال الأندية 2019

أسدل الستار على بطولة كأس العالم للأندية هذا العام في نسختها السادسة عشر بتتويج ليفربول باللقب للمرة الأولى في تاريخه. ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بين الأندية الأبطال من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة بالإضافة إلى بطل الدوري الوطني من البلد المضيف.





أقيمت البطولة هذا العام لأول مرة في قطر مابين 11 و 21 ديسمبر الجاري وتم لعب مباريات البطولة على ملعبين اثنين في الدوحة العاصمة القطرية هما استاد خليفة الدولي وملعب جاسم بن حمد.





شاركت 7 أندية في البطولة، هي : السد القطري وليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي والهلال السعودي ومونتيري المكسيكي والترجي التونسي وهينجين سبورت.





توج كلا من حمدو الهوني نجم الترجي التونسي وبغداد بو نجاح نجم السد القطري بلقب هداف البطولة هذه العام برصيد 3 أهداف لكل منهما.









ويستعرض الفجر الرياضي مشوار ليفربول في البطولة حتى تتويجه باللقب:-





* ليفربول :

بدأ ليفربول مشواره في البطولة من الدور قبل النهائي في يوم الأربعاء في الثامن عشر من الشهر الجاري بمواجهة مونتيري المكسيكي وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد ليتأهل للنهائي لمواجهة فلامنجو وفاز عليه بهدف مظيف سجله البرازيلي روبرتو فيرمينيو في الشوط الإضافى الأول ليتوج بعدها الريدز باللقب.