توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح بلقب كأس العالم للأندية، بعدما حقق فوزًا صعبا على نظيره فلامينجو البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على الاراضي القطري، في إطار نهائي كأس العالم للأندية.





محمد صلاح يدخل تاريخ الكرة المصري برقم قياسي جديد

نجح محمد صلاح في دخول تاريخ الكرة المصرية بعدما أصبح أول لاعب مصري، يحصل على بطولة كأس العالم للأندية في تاريخ البطولة، فعلى الرغم من تأهل حسين الشحات، لاعب الأهلي الحالي، رفقة العين الإماراتي إلا أن خسر المباراة أمام ريال مدريد الإسباني.





بينما يعد أفضل إنجاز للنادي الأهلي المصري هو الحصول على المركز الثالث، وذلك في عام 2006، ليصبح صلاح أول لاعب يحقق اللقب.





ملخص مباراة ليفربول ضد فلامينجو

بدأت المباراة بضغط كبير من الفريقين للظفر بالهدف الأول في المباراة، ولكن تألق حارسي المرمى ولاعبي الدفاع واصلا التألق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





وفي شوط اللقاء الثاني، استمر ليفربول في ضغطه على نظيره فلامينجو، من أجل حسم النتيجة لصالحه، في ظل وجود بعض الهجمات الخطيرة خاصة من النجم باربوسا، ولكن تألق أليسون في التصدي لتسديدته الأرضية الخطيرة





وخطف البرازيلي روبيرتو فيرمينو من خطف هدف الفوز لصالح الريدز في الدقيقة 99 من زمن المباراة، ليحصد نادي ليفربول لقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.



