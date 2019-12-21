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إيهاب جلال: التعادل أمام بيراميدز نتيجة عادلة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري إن نتيجة مباراة بيراميدز عادلة إلى حد كبير، وكان هناك بعض التخوف بسبب ضياع النقاط في اللقاءات الأخيرة.

شدد إيهاب جلال على أن الفريق لم يلعب كرته المعتادة وترك الكرة على غير العادة لبيراميدز ولعب على المرتدات، وتوقيت هدف التعادل ساعد الفريق في تحقيق الفوز وحصد نقطة غالية، والفريق تسرع في بعض الفرص بسبب الهزائم الأخيرة وسيظل الأداء متسرعا في اللقاءات المقبلة.

المدرب أكد أن بيراميدز رغم الغيابات فهو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وخاصة عبد الله السعيد وإيريك تراوري، كما أنه يمتلك مديرا فنيا الكابتن زيزو، هو أستاذ جميع المدربين وشرف لأي مدرب أن يلعب أمامه.

إيهاب جلال قال إن الحكم لم يؤثر على نتيجك المباراة وأمد للاعبيه ذلك بين الشوطين، مشيرا إلى أن الفريق كان قريبا من الفوز ولكن التسرع في إنهاء الهجمات ساعد في إنهاء النتيجة بالتعادل.

المدرب شدد على أنه لم يتوقع أن يؤدي بيراميدز بهذا الشكل الجيد مع زيزو في مباراته الأولى والفريق أدى بشكل أفضل من ديسابر، ومع عودة الغيابات سيكون بيراميدز أقوى بكثير، وزيزو مدرب رائع وقادر على جعل الفريق أقوى.

المدير الفني للمصري شدد على أن ما تردد عن رحيله عن تدريب المصري جاء بسبب تراجع النتائج ووجود أندية شاغرة في مقعد المدير الفني، مشددا على أنه لن يرحل عن تدريب المصري إلا إذا كانت النتائج غير جيدة ويشعر بأن الفريق سيعاني تحت قيادته، وغالبا لن يتولى تدريب فريق آخر خلال الموسم الجاري، ولن يترك المصري حتى وإن تلقى عرضا مغريا، فهو لم يعتد ترك فريق في وسط الموسم وترك انبي للانضمام للزمالك بسبب مشكلة وليس بسبب عرض النادي الأبيض.

المدرب كشف عن أن الملعب يعتبر صداع في رأس الجهاز الفني ودائما يتغير شكل الأداء بسبب تغيير الملعب، والأمن يرفض إقامة مباريات أفريقيا باستاد السويس رغم كونه أحد أفضل الملاعب في مصر.
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