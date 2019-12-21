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زيزو: عودة الروح لبيراميدز أبرز مكاسب مباراة المصري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن المباراة أمام المصري كانت جيدة والفريق أدى بشكل مرضي للغاية وكان أقرب للفوز وحصد الثلاث نقاط.

أضاف بأن أهم مكاسب المباراة، هي عودة الروح للاعبين والالتزام الخططي داخل الملعب، والأداء بشكل عام مرضي للجهاز الفني، وفريق المصري استغل تراجع الأداء في بعض الوقت ونجح في تسجيل التعادل.

شدد المدرب على أن الروح والأداء الخططي شيء رائع، وبسبب ضيق الوقت كان حديثه في أغلبه نفسيا لتحهيز اللاعبين، وإعادة الروح للاعبين يساهم في عودة الأداء القوي، وبسبب قربه من الفريق كونه مستشارا فنيا ساعده على التعامل مع اللاعبين بصورة جيدة.

أكد أن مشاركة محمود حمادة وأحمد توفيق وهما من العناصر التي لم تكن تشارك كثيرا استغل الغيابات والإيقافات خاصة في وسط الملعب، ودفع باللاعبين وتوقع أن يشارك محمود حمادة ٦٠ دقيقة لغيابه كثيرا عن المباريات وهو ما حدث وظهر بمستوى جيد ومع توالي المباريات سيظهر بصورة أفضل.

شدد على أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة والتي كانت كفيلة بتحقيق الفوز وسيعمل على علاج هذه المشكلة الخاصة بالتهديف في المرحلة المقبلة.
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