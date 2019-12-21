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موعد مباراة ليفربول القادمة بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:39 م
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موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول
حسام مجدي
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استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي فلامينجو بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وبهذه النتيجة يحصد نادي ليفربول رسميا بطولة كأس العالم للأندية لهذا العام 2019 على حساب نادي فلامينجو.

ملخص مباراة ليفربول وفلامينجو اليوم في كأس العالم للأندية
وسجل هدف نادي ليفربول الوحيد في مرمى نادي فلامينجو اليوم في بطولة كأس العالم للأندية روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 99.

موعد مباراة نادي ليفربول القادمة
ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي الإنجليزي بوم الخميس القادم 26 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستلعب مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي ليستر سيتي يوم الخميس القادم في بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي ليستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 لقاء خاضه حتى الآن.


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