وزيرة الهجرة: "مراكب النجاة" استكمال لنجاح ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية



وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء السبت، إلى أن المهاجر غير الشرعي ليس مذنب، بل تراه الدولة مغلوب على أمره، ويتم محاسبة المسئول وهم أصحاب المراكب، والتجار الذين يسهلون عملية الهجرة غير الشرعية.



وأضافت أنها ستتوجه إلى محافظة الفيوم الأسبوع المقبل كونها أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية، وستتواصل مع طلاب المدارس لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية، كذلك تواصلت مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بخطورة الأمر، فضلا عن بحث توفير فرص مشروعات صغيرة.



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إن النجاح في السيطرة على الهجرة غير الشرعية في مصر منذ 2016 هو نجاح للدولة المصرية، مشيرة إلى أن إطلاق الرئيس السيسي مبادرة "مراكب النجاة" تأتي استكمالا لنجاح الدولة المصرية في ملف الهجرة غير الشرعية.