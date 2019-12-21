ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد فلامينجو، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح من تحقيق فوز صعب على نظيره فلامينجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد خليفة الدولي، في إطار نهائي كأس العالم للأندية.





ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد فلامينجو، حيث شهد الشوط الاول ضغط كبير من الفريقين للظفر بالهدف الأول في المباراة، ولكن تألق حارسي المرمى ولاعبي الدفاع واصلا التألق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر ليفربول في ضغطه على نظيره فلامينجو، من أجل حسم النتيجة لصالحه، في ظل وجود بعض الهجمات الخطيرة خاصة من النجم باربوسا، ولكن تألق أليسون في التصدي لتسديدته الأرضية الخطيرة





وتمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينو من خطف هدف الفوز لصالح الريدز في الدقيقة 99 من زمن المباراة، ليحصد نادي ليفربول لقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.





وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، تشامبرلين، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.





وجاء تشكيل فلامنجو كالتالي:

في حراسة المرمى: دييجو ألفيس

وفي الدفاع: فيليبي لويس – بابلو ماري – رودريجو كايو – رافينيا

وفي الوسط: جيرسون سانتوس – جيورجيان دي اراسكايتا – ويليان أراو - ايفرتون ريبيرو

وفي الهجوم: برونو هينريكي - جابرييل باربوسا.



