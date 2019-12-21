رسميًا.. بيدرو بارني مديرًا فنيًا للجونة

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي بيدرو بارني لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمقال نيبوشا.



وكشف النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" تعيين المدرب البرتغالي لتدريب الفريق حيث سيقود الفريق بداية من المباراة المقبلة.



وكان نادي الجونة قد أقال المدرب الصربي نيبوشا من منصبه عقب الخسارة على ملعبه أمام إنبي بهدف مقابل أربعة في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.



كما أعلن النادي أيضا تجديد عقد المدرب العام رضا شحاته والذي تولى قيادة الفريق في المباراتين السابقتين وقاده لتحقيق الفوز على بيراميدز وطلائع الجيش.



وكتب النادي عبر حسابه بمواثع التواصل :"نرحب بالبرتغالي بيدرو بارني المدير الفني الجديد للفريق.. ونعلن تمديد وتعديل تعاقد رضا شحاتة المدرب العام حتى الموسم المقبل ٢٠٢٠/٢٠٢١".



ويحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الحالي برصيد 10 نقاط.