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نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:33 م
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ليفربول
ليفربول
حسن شحاتة
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نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامينجو، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز على نظيره فلامينجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد خليفة الدولي، ضمن نهائي كأس العالم للأندية.

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامينجو
نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامينجو، حيث حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا على نظيره ليفربول، بهدف نظيف، بعدما شهد الشوط الاول ضغط كبير من كلا الفريقين لخطف الهدف الأول في المباراة، ولكن حارسي المرمى وقفا بالمرصاد، إلى جانب البسالة الدفاعية الكبيرة من لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول ضغطه الكبير على نظيره البرازيلي، من أجل حسم النتيجة لصالحه، في ظل وجود بعض الهجمات الخطيرة خاصة من النجم باربوسا، ولكن تألق أليسون في التصدي لتسديدته الأرضية الخطيرة.

وكاد نادي ليفربول أن يتمكن من حسم اللقب في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ولكن تقنية الفيديو رفضت احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الإنجليزي.

وفي الشوط الإضافي الاول، تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينو من إحراز هدف الفوز لصالح الريدز في الدقيقة 99 من زمن المباراة، وكاد صلاح يضيف الهدف الثاني بعدها بدقيقة ولكن براعة الحارس البرازيلي وقفت أمام تسديدته، وبتلك النتيجة تمكن نادي ليفربول من التتويج بلقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

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