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محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية
السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:33 م
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علي نبوي
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توج الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول
بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.
وساهم محمد صلاح في تتويج فريقه ليفربول
بلقب البطولة بعدما تغلب على فريقي مونتيري المكسيكي في نصف النهائي وفلامينجو البرازيلي
في المباراة النهائية.
وأصبح محمد صلاح أول لاعب عربي يتوج بلقب
بطولة كأس العالم للأندية مع فريقه كما أصبح أول لاعب مصري يتوج بجائزة أفضل لاعب في
البطولة.
ونجح ليفربول في التتويج بلقب كأس العالم
للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على فلامينجو البرزايلي
بهدف نظيف سجله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.
ويقدم ليفربول مستوى مميز للغاية هذا الموسم
حيث يحتل الفريق المركز الأول في الدوري الإنجليزي وتأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري
أبطال أوروبا.
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