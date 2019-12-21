أستاذ بطب عين شمس: مرض الغدة الدرقية الأكثر انتشارا بعد السكر (فيديو)

أضاف "حامد"، خلال مداخلة لبرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " اون أى"، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مساء السبت، أن بعض المرضى يصابون بالمرض لمدة 10 سنوات ولا يعرفوا أنهم مصابون بالمرض، لافتا إلى أن مرض الغدة الدرقية قد يسبب ارتفاع في الكولسترول والاكتئاب والسمنة.





قال الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس، إن مرض "الغدة الدرقية" شائع في بلادنا وهو أكثر انتشارا بعد مرض "السكر"، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى رعاية متكاملة من الأطباء والحكومة والمجتمع المدني.وعلق على عدم توافر دواء الغدة الدرقية قائلًا: "يرجع للأسباب اقتصادية ومالية وتسويقية"، مضيفًا: "لا يوجد علاج آخر لمرضى الغدة الدرقية غير العلاج التعويضي الذي يشمل هرمونين ولا بديل لهما".وتابع أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس: "الدواء رخيص الثمن وتصنيعه بدائي، وهو مثل الأكسجين والجلوكوز ".