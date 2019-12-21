برلماني مشيدا بمبادرة البنك المركزي لدعم الصناعات: "لدينا عجز في الميزان التجاري"

قال عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة مهمة للغاية، حيث خصص البنك المركزي 150 مليار جنية في مبادرته، 100 مليار جنية لقطاع الصناعة، و50 مليار جنية لقطاع الإسكان.



وأضاف "الجوهري"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن البنك المركزي يعمل على حل مشكلة المصانع المتعثرة وهناك عدد كبير من الشركات في مأزق، فيعمل على حل تلك الأزمة، التي من خلالها وجد عجز في الميزان التجاري بالدولة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخلل والعجز في الميزان التجاري ينتج عن الفجوة بين الصادرات والواردات في الدولة على مدار العام، حيث ذكر أن الواردات كان بـ 55 مليار دولار، بينما الصادرات بـ 16 مليار دولار فقط، في العام الماضي ومن هنا ظهر العجز في الميزان التجاري.



وتابع: " لما بشتغل اصلاحات مالية واقتصادية نتوقع جميعا أن الصناعة يحدث فيها طفرة كبيرة ولكن ده محصلش اللي كنا متوقعينه لم يتحسن بشكل كبير صادرتنا لم تزد بنسبه بسيطة".

