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التعليم: طباعة 15% من أوراق امتحانات الصف الثاني الثانوي احتياطيا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:32 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلن الدكتور رضا حجازى مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم العام، الانتهاء من طباعة 15% من أوراق امتحانات الصف الثاني الثانوي.

وقال حجازى فى تصريح خاص لـ"الفجر" أن ذلك يكون "احتياطيًا" تحسبًا لأي ظرف.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019-2020، والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2020.

ونص الخطاب على أنه بالنسبة للطلاب الذين سيؤدون الاختبار ورقيًا، تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (يناير 2020) في الفترة المسائية (وفقًا لجدول الامتحان المعتمد) لطلاب الصف الأول الثانوي وطبقًا للمواصفات التي أصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

كما نص الخطاب على تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان فنية لإعداد الامتحانات وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الذي عُقد بين مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة والموجهين العموم ومنسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لإعداد الامتحانات.

وتضمن الخطاب بيان بعدد الأسئلة وأنواعها للصف الأول الثانوي، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالًا (23 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والرياضيات 40 سؤالا ً (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالًا اختيار من متعدد والتاريخ 20 سؤالًا اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالًا اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالًا اختيار من متعدد.
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الكلمات المفتاحية

امتحانات الصف الأول الثانوي التعليم

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