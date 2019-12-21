خبير اقتصادي عن منتدى شباب العالم: الأنظار كانت متجهة لمصر

أعرب الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، عن سعادته البالغة بنجاح منتدى شباب العالم في دورته الثالثة، حيث ذكر أن المنتدى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يجعل العالم أجمع يتوجه نظره إلى مصر وما يحدث على أرضها، وهو ما يشكل شكل من أشكال الاستقرار والتبادل المستقبلي للشباب وطرح كل المستجدات في أذهان الشباب حول العالم.



وأضاف "الشورابي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، أن منتدى شباب العالم حضره 8000 شخص من مختلف دول العالم، وهو ما يؤكد مدى الآمن والأمان التي تنعم فيه مصر، في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد.



وأوضح الخبير الاقتصادي، إلى أن من أهم توصيات المنتدى هو أن دورته القادمة في 2020 ستخرج للعالمية من خلال عمل شركات مع منتديات عالمية، وسيكون هناك منتدى في كافة دول العالم، وهذا ما يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب ومستقبل مصر.

