تعرف على القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بالجيزة (فيديو)

شكل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجنة لتحديد القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء، التي انتشرت بغزارة داخل المحافظة والقرى.





وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا بالقيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمناطق الحوامدية والدقي والعجوزة ومركز ومدينة أبو النمرس مركز ومدينة الصف للتصالح في مخلفات البناء، وذلك بسعر يبدأ من 55 جنيه لـ٢٠٠٠ مابين الأغراض السكنية والتجارية والإدارية.

وتستعرض "الفجر" القيم السعرية الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء:





الدقي: السكني 180 لـ640 جنيه - الإداري من 260 لـ800 جنيه - 512 لـ2000 للتجاري





ميدان المساحة: السكني 260 لـ1600 جنيه - الإداري 320 لـ1920 - التجاري 1200 لـ2000 جنيه





مركز ومدينة أبو النمرس: السكنى 55 لـ150 جنيه - الإداري من 80 لـ210 للمتر - التجاري 115 لـ300 جنيه





الحوامدية: السكني 55 لـ150 - والإداري 80 لـ210 جنيه - التجاري 115 جنيه لـ300 - الخدمي من 70 لـ180 جنيه



العجوزة: السكني 128 لـ512 - التجاري 512 جنيه لـ2000 جنيه - الإداري من 160 لـ800 جنيه



مركز ومدينة الصف: السكني 50 لـ135 جنيه - التجاري من 100 لـ270 جنيه - والإداري من 70 لـ190