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ملخص لمسات محمد صلاح أمام فلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد مرعي
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حقق نادي ليفربول الإنجليزي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخه والثانية في تاريخ أندية إنجلترا، بعدما تغلب على نظيره فريق فلامينجو البرازيلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وسطر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما أصبح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية، حيث لم يسبقه أي لاعب لهذا الإنجاز.
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الكلمات المفتاحية

نهائي كاس العالم للاندية ملخص لمسات محمد صلاح أمام فلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية

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