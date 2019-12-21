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ليفربول - البطل العاشر وثاني الأندية الإنجليزية تتويجًا بكأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:27 م
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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حصد فريق ليفربول الإنجليزي لقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخه بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فريق فلامينجو البرازيلي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية "الدوحة".

فيرمينو يقود ليفربول لمعانقة كأس العالم:
سجل هدف الفوز لليفربول اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو بالدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليقود الريدز للفوز بنتيجة 1-0 والتتويج بلقب البطولة العالمية.

ليفربول يدخل قائمة أبطال المونديال:
انضم نادي ليفربول الانجليزي لقائمة الأندية الفائزة بلقب بطولة كأس العالم للاندية بنظامها الحديث والذي بدأ عام 2000، حيث حصد الريدز لقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب على فلامينجو اليوم، وكان النادي الانجليزي فشل في حصد لقب البطولة عام 2005 أمام فريق ساو باولو البرازيلي.

وبات ليفربول البطل رقم 10 لبطولة كأس العالم للأندية حيث سبق وتوج بلقب البطولة 9 أندية هي:
1- ريال مدريد - 4 ألقاب
2- برشلونة - 3 ألقاب
3- كورنثيانز – لقبين
4- انترناسيونال – لقب وحيد
5- ساو باولو – لقب وحيد
6- ايه سي ميلان – لقب وحيد
7- مانشستر يونايتد – لقب وحيد
8- انتر ميلان – لقب وحيد
9- بايرن ميونيخ – لقب وحيد
10- ليفربول – لقب وحيد

ثاني ألقاب الأندية الإنجليزي في كأس العالم:
وأصبح فريق ليفربول ثاني فريق إنجليزي يحصد لقب بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقها عام 2000، وذلك بعد فريق مانشستر يونايتد والذي توج بلقب البطولة المونديالية في نسخة عام 2008 علي حساب فريق ليجا ديبورتيفو دي كويتو الإكوادري حيث تغلب عليه بنتيجة 1-0.

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