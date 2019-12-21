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عاجل- أول تعليق من هندرسون عقب تتويج ليفربول بلقب مونديال الأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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هندرسون
هندرسون
علي نبوي
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عبر الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على فلامينجو البرازيلي مساء اليوم وتتويجه بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال هيندرسون عقب نهاية المباراة :"لقد كانت مباراة ممتعة ومثيرة وتوجب علينا ان نواصل القتال الى النهاية".

وأضاف :"أظهرنا عقلية إيجابية، كان علينا أن نسجل أكثر لكني سعيد بهذه النتيجة وبهذا الإنجاز الذي حققناه".

وتابع :"وجدنا طريقاً للفوز بعد وقت طويل من المباراة وهكذا نحن حيث نحاول دوماً ان نطور من انفسنا ونقاتل إلى أخر لحظة".

وواصل :"عاماً رائعاً واختتمناه بشكل مميز مع ثلاث بطولات، نحن سعداء للغاية".

وزاد :"كانت مباراة حماسية و كان باستطاعتنا تسجيل هدفين، الآن نحن بحاجة إلى الاستعداد للمباراة القادمة".
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