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لهذا السبب محمد رمضان يحتفل مع جمهوره على السوشيال ميديا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمد رمضان، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث صرح الفنان الشاب، أن قناته الرسمية على موقع" يوتيوب"، تخطت الـ7 ملايين subscribers حتى أصبحت القناة رقم 1 فى مصر .

وعلق "رمضان" على الصورة:" قناتى على اليوتيوب رقم واحد فى مصر ثقة فى الله نجاح"، وتفاعل معه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وظهر "محمد"، مرتدى بدى مشجر، وهوت شورت أبيض فوق الركبة، وانتعل حذاء مشجر، واعتمد تسريحة شعر بسيطة،وارتدى نظارة بنى، ونال العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

اغنية " money":

حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وتخطت 3ملايين مشاهدة، عبر قناته الخاصة به على موقع يوتيوب .

فيديو كليب "السلطان" 

حيث تخطى فيديو كليب"السلطان" 10 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، وظهر محمد رمضان بالزى الملكى، ومن حواليه الجوارى، وتم تصوير هذا الكليب فى مراكش بالمغرب،وكانت بطلة الفيديو كليب الفنانة العراقية نور نعيم، والتى جسدت دور السلطانة.

يقال المخرج حسام الحسيني لجأ إلى مدير تصوير هوليوودي لتصوير الفيديو كليب، ويدعى تييري أربوجاست.

يستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني المقبل العام 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سنرجي.

ومن أهم أعمال الفنان محمد رمضان، السينمائي فيلم الكنز الجزء الثاني ومسلسل  "زلزال" من أهم أعماله الدرامية.
لهذا السبب محمد رمضان يحتفل مع جمهوره على السوشيال ميديا
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