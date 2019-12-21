سميرة سعيد لرضوان الأسمر: "بالنسبالي انت ذا فويس حتي لو مكسبتش"

اشتعل العرض الأخير من برنامج "ذا فويس"، بغناء المتسابق رضوان الأسمر، من فريق الفنانة سميرة سعيد، حيث قام بغناء ميدلي يجمع بين ثلاث أغاني هم "كل القصايد"، للفنان مروان خوري، "ولا على باله"، عمرو دياب، وأغنية للشاب خالد، واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور، وأعضاء لجنة التحكيم.



وعندما انتهى من الغناء قالت عنه سميرة: "أنه استطاع أن يحدث هوليلة على المسرح".



وتابعت سميرة قائلة: "بتسافر بيا في كل مكان، كل أغنية بتغنيها بتديها من عندك، انت إمكانيات بلا حدود، روحت على عمرو ومتأكدة إنه بيسمعك، ومعجب بصوتك، وودتنا على تونس وريحة تونس من خلال صوتك".



وأضافت سميرة قائلة: "سعيدة للغاية إنك موجود في عالمنا حاليًا، وعندنا في العالم العربي مطرب بيغني كده، محظوظين فيك".



وتابعت سميرة قائلة :" ذا فويس عمره ما كان مسابقة الأوطان والجنسيات، هو مسابقة للأصوات ، انت بالنسبالي ذا فويس حتي لو مكسبتش ".



وفي سياق آخر، يعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية،وهو مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، تعود فكرة تأسيسه إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي ١، وعلى قناة أل بي سي، بأعضاء لجنة تحكيم وهم كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين الذين تولوا البرنامج لمدة ثلاثة سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المتسابق المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.