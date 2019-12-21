من داخل غرفة نومها.. ريا أبي راشد تشارك جمهورها عبر "إنستجرام"

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة سيلفي لها من على السرير وذالك عن طريق حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت "ريا"، ترتدي لبس بيتي "بيجامة سوداء" وظهرت بدون مكياج وتسريحة شعر بسيطة حيث كان شعرها مفرودًا على كتفيها.



قامت "ريا"، بالتعليق على الصورة قائلة: "سيلفي من السرير.. Night night every one".



وتفاعل جمهور "أبي راشد"، معاها قائلين "أحلى من ينام، عطيتك العافية، كل الاحترام والتقدير، أجمل إعلامية".



يشار إلى أن"ريا"، تقدم حالياً برنامج "سكوب وز ريا"، وهو برنامج اشتهر باستضافتة للفنانين العرب والعالميين، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها mbc2، وفي كل حلقة يستعرض البرنامج أحدث الأخبار الفنية الغربية والعربية، ويلتقي بالنجوم العالميين والعرب، وكذلك يعرض مشاهد من فيلم جديد أو حدث سينمائي، إضافة إلى مقتطفات من العروض الأولى للأفلام، والحفلات، بالإضافة إلى زيارات مواقع تصوير الأفلام ولقطات من وراء الكواليس.