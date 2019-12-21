Advertisements
Advertisements
Advertisements

من داخل غرفة نومها.. ريا أبي راشد تشارك جمهورها عبر "إنستجرام"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:26 م
Advertisements
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
سيدة صادق
Advertisements
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة سيلفي لها من على السرير وذالك عن طريق حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت "ريا"، ترتدي لبس بيتي "بيجامة سوداء" وظهرت بدون مكياج وتسريحة شعر بسيطة حيث كان شعرها مفرودًا على كتفيها.

قامت "ريا"،  بالتعليق على الصورة قائلة: "سيلفي من السرير.. Night night every one".

وتفاعل جمهور "أبي راشد"، معاها قائلين "أحلى من ينام، عطيتك العافية، كل الاحترام والتقدير، أجمل إعلامية".

يشار إلى أن"ريا"، تقدم حالياً برنامج "سكوب وز ريا"، وهو برنامج اشتهر باستضافتة للفنانين العرب والعالميين، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها mbc2، وفي كل حلقة يستعرض البرنامج أحدث الأخبار الفنية الغربية والعربية، ويلتقي بالنجوم العالميين والعرب، وكذلك يعرض مشاهد من فيلم جديد أو حدث سينمائي، إضافة إلى مقتطفات من العروض الأولى للأفلام، والحفلات، بالإضافة إلى زيارات مواقع تصوير الأفلام ولقطات من وراء الكواليس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 3 ساعات

الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل)

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يتوج بطلًا لكأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 3 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ ساعة و 23 دقيقة

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ ساعة

«يلا شوت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ ساعتين

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 5 ساعات

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

إطلالة صيفية لـ رايا أبي راشد أمام حمام السباحة (صورة)

نانسي عجرم تخطف أنظار جمهورها بإطلالة خلابة

بضحكة ساحرة.. هنادي مهنى تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها

"ريا أبي راشد تشوق جمهورها على "إنستجرام" بصورة لها مع ذا روك وكيفن هارت

ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها عبر الإنستجرام

ريا أبي راشد تتألق بـ"الترتر" على "إنستجرام" (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:10 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

09:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status