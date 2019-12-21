بايرن ميونخ يفوز بثنائية على فولسبورج في الدوري الألماني

حقق نادي بايرن ميونخ فوز صعب وغالي بهدفين مقابل لاشئ على نظيره فولفسبورج في اطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.





وسجل هدفي بايرن ميونخ كل من جوشوا سيركزي في الدقيقة 85 وسيرجي جنابري في الدقيقة 88.





ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 24 نقطة في المركز التاسع.





بدأت المباراة بضغط كبير من جانب فولفسبورج الفريق الضيف، الذي سعى لمفاجأة خصمه وتسجيل هدف أول في شباكه.





وجاءت أول فرصة خطيرة في المباراة عبر تسديدة للنمساوي ديفيد ألابا من ضربة حرة مباشرة، لكن الحارس البلجيكي كوين كاستيليس تصدى للكرة ببراعة وأبعد الخطرعن مرمى فريقه في الدقيقة 22.





وأضاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 26، حينما تلقى كرة عرضية أرضية من زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو لكنه لعبها بكعب القدم ليمسك بها كاستيليس بسهولة.





وواصل خط هجوم بايرن إهدار الفرص، حيث راوغ جناحه سيرجي جنابري مدافع فولفسبورج مرتين قبل أن يسدد كرة لمسها كاستيليس بيده لتخرج بعيدًا عن مرماه في الدقيقة 29.





وظهر فولفسبورج في الدقيقة 36، بتسديدة أرضية قوية من ماكسميان أرنولد، لكن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ أمسك بالكرة وأبعد الخطر عن مرمى فريقه.





وعاد أرنولد ليفرض خطورة جديدة على مرمى نوير، بعدما حول الكرة العرضية التي مررها له فيليكس كلاوس إلى تسديدة قوية مرت فوق عارضة الفريق البافاري في الدقيقة 42.





وتعرض بايرن لضربة موجعة خلال المباراة، بإصابة مدافعه الإسباني خافي مارتينيو، ليخرج ويحل بدلًا منه المدافع المخضرم جيروم بواتنج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.





ومع بداية الشوط الثاني، واصل بايرن محاولاته لتسجيل هدف التقدم دون جدوى، فيما كان فولفسبورج يبادل مضيفه الهجمات من أجل الغرض ذاته لكنه افتقد للدقة في إنهاء الهجمات.





وفي الدقيقة 55 مرر كوتينيو الكرة إلى توماس مولر داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير لم يكن حاسمًا في قرار التسديد مما سمح لدفاع فولفسبورج بإنهاء الهجمة الخطيرة.





وفي الدقيقة 85 سجل البديل جوشوا سيركزي الهدف الأول لبايرن ميونخ، بعد أن تلقى تمريرة داخل منطقة جزاء فولفسبورج من زميله توماس مولر، ليضعها في الشباك مباشرة.





بعد الهدف، خرج فولفسبورج بكل خطوطه بحثًأ عن هدف التعادل، لكنه تلقى هدفًا أخر في شباكه عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة 88، بعد أن تلقى تمريرة بالصدر من ليفاندوفسكي ليضع الكرة في الشباك.





ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز بايرن ميونخ 2 / صفر.





وفي مباراة أخرى، فاز لايبزيج بلقب بطل مرحلة الشتاء، بعد تغلبه على ضيفه أوجسبورج 3 / 1 .





وتقدم أوجسبورج عن طريق فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل لايبزيج في الدقيقة 68 عبر كونراد لايمر.





وفي الدقيقة 79 سجل باتريك شيك الهدف الثاني للايبزيج، قبل أن ينهي الدنماركي يوسف بولسن الأمور تمامًا بالهدف الثالث في الدقيقة 89.





ورفع لايبزيج رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 23 نقطة في المركز العاشر.





ونجح باير ليفركوزن في خطف فوز مثير من أرض مضيفه ماينز 1 / صفر.





وسجل الأرجنتيني لوكاس إلاريو هدف المباراة الوحيد لليفركوزن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الثاني.





ورفع ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.





وفاز كولن على فيردر بريمن 1 / صفر.





وسجل جون كوردوبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 .





ورفع كولن رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.





وتعادل شالكه بصعوبة مع ضيفه فرايبورج 2 / 2 .





وتقدم شالكه عن طريق سوات سيردار في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل نيلس بيترسن لفرايبورج في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل فينسينزو جريفو الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 67 .





وفي الدقيقة 80 سجل أحمد كوتشو هدف التعادل لشالكه.





ورفع شالكه رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، ورفع فرايبورج رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن.