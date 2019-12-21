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روحاني: ناقشت سبل كسر العقوبات الأمريكية في طوكيو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:13 م
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حسن روحاني
حسن روحاني
وكالات
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إنه ناقش سبل كسر العقوبات الأمريكية خلال زيارة إلى طوكيو. 

ورحب روحاني بقرار اليابان عدم الانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج.

وتصاعد الخلاف بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 مع ست دول وأعاد فرض العقوبات على البلاد، مما أصاب اقتصادها بالشلل.  

واقترحت واشنطن المهمة البحرية بعد عدة هجمات وقعت في مايو أيار ويونيو حزيران على سفن تجارية دولية، بما في ذلك ناقلات سعودية، في مياه الخليج. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في الهجمات وتنفي طهران هذه الاتهامات. 

وفي يوليو، احتجزت القوات الإيرانية ناقلة بريطانية في الخليج بعد أن احتجز جنود بريطانيون سفينة إيرانية في مضيق جبل طارق. وتم الإفراج عن السفينتين فيما بعد.  

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي بعد عودته من زيارة لماليزيا واليابان: "أعلنت اليابان أنها لن تشارك في خطط الأمريكيين للأمن في منطقة الخليج... وهو أمر نرحب به... ترسل اليابان سفينة مراقبة ولكن ليس إلى الخليج ومضيق هرمز". 

وأضاف أن محادثاته في اليابان شملت سبل كسر العقوبات الأمريكية. 

وقال روحاني: "فيما يتعلق بكسر العقوبات، قدمت اليابان اقتراحا جديدا وقدمنا نحن اقتراحا جديدا أيضا. ناقشنا ذلك وقررنا مواصلة المشاورات بين البلدين حول هذا الأمر". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. 

وبعد لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كتب روحاني على تويتر يوم الجمعة قائلا: "أرحب بأي جهد يعزز التبادل الاقتصادي، وخصوصا في قطاع الطاقة، ويزيد صادرات النفط".

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الكلمات المفتاحية

ناقش طوكيو زيارة حسن روحاني العقوبات الحظر الأمريكي إيران

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