صحة الشرقية ترفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات خلال احتفالات رأس السنة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الشرقية رفع حالة الاستعدادت القصوى والتأهب على مدار 24 ساعة تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد المجيد.



وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إنه تقرر رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات ونقاط إسعاف المحافظة، خلال فترة الاحتفالات برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد.



ووجه وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الأدوية والأمصال بالمستشفيات استعدادًا لاستقبال أي حالات طوارئ واستعداد جميع نقاط الإسعاف على الطريق وتأكيد تواجد جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات وتوافر أرصدة الدم بجميع فصائلها.



وأكد مسعود في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه قرر منع الإجازات والراحات بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتجهيز فرق الانتشار السريع واتباع التعليمات الخاصة بالإخلاء الطبي، وتشكيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة، والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، ووجه بزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة، وتوفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات علاقة الطوارئ.