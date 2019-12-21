Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة الشرقية ترفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات خلال احتفالات رأس السنة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:20 م
Advertisements
الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود
سمر السيد_إسماعيل محمد
Advertisements
أعلنت مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الشرقية رفع حالة الاستعدادت القصوى والتأهب على مدار 24 ساعة تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد المجيد.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إنه تقرر رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات ونقاط إسعاف المحافظة، خلال فترة الاحتفالات برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد.

ووجه وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الأدوية والأمصال بالمستشفيات استعدادًا لاستقبال أي حالات طوارئ واستعداد جميع نقاط الإسعاف على الطريق وتأكيد تواجد جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات وتوافر أرصدة الدم بجميع فصائلها.

وأكد مسعود في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه قرر منع الإجازات والراحات بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتجهيز فرق الانتشار السريع واتباع التعليمات الخاصة بالإخلاء الطبي، وتشكيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة، والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، ووجه بزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة، وتوفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات علاقة الطوارئ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مستشفيات مستشفى اخبار

أخبار تهمك

liverpool vs flamengo| يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو الأسطورة لايف Yalla shoot حصري الجديد يوتيوب now

منذ ساعة الا ربع

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر| Liverpool 0-0 Flamengo LIVE: Updates from Club World

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو يلا شوت بث الأسطورة لايف

منذ نصف ساعة

«يلا شوت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ ساعة و 6 دقيقة

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ ساعتين و 12 دقيقة

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ ساعة و نصف

live salah| الاسطورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر يلا شوت في نصف نهائي كأس العالم للأندية yallashoot

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 3 ساعات

حسن شحاتة وشيكابالا يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور (صور)

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ ساعتين

live|يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

live|مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية عبر bein sport

منذ أقل من ساعتين

koora يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو الأسطورة لايف Yalla shoot حصري الجديد يوتيوب أون لاين hd

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

طوارىء بطب بيطري الغربية استعداد لاحتفالات أعياد رأس السنة

تعزيزات أمنية و طوارىء بالمستشفيات.. كيف تأهبت الدولة لاحتفالات أعياد رأس السنة؟

"صحة" الوادي الجديد تعلن حالة الطوارئ بمناسبات احتفالات 25 يناير

"صحة" البحر الأحمر: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

صحة الأقصر تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر

صحة الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
08:43 م

liverpool vs flamengo| يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو الأسطورة لايف Yalla shoot حصري الجديد يوتيوب now

live|مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية عبر bein sport

07:31 م

نتيجة مباراة ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو يلا شوت بث الأسطورة لايف

09:00 م

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

08:00 م

live|يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status