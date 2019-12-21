رئيس حزب الوفد يقدم واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور (صور)





شارك المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مساء اليوم، في عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، بمسجد الحامدية الشاذلية.وتلقى مرتضى منصور، العزاء فى شقيقته التى توقيت الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجئمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر.وشارك في العزاء حتى الآن، عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة من بينهم علاء وجمال مبارك، ومصطفى بكري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.