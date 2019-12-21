مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر الآن 21-12-2019 في نهائي كأس العالم للأندية Extra time

بث مباشر مشاهدة نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي ضد فلامنجو البرازيلي والتي تقام على ملعب إستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.





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يلا كورة لايف yalla kora live وكان يورجن كلوب قد دفع بالقوة الضاربة له من أجل حسم المباراة والحصول على اللقب الغالي .





يلا شوت بلس yalla shoot plus وإعتمد الألماني على الهجوم الناري المتمثل في ماني وصلاح وفيرمينو مع إعادة فان دايك وأرنولد للتشكيلة الأساسية.





يلا كورة الجديد yalla kora new في المقابل يلعب الفريق البرازيلي على الهجمات المرتدة ويقف مدافعًا للوقوف في وجه محاولات ليفربول الدرامية.





الأسطورة لايف ostora live وشهدت المباراة خروج اللاعب أوكسليد تشامبرلين بسبب الإصابة وحل بدلاً منه الإنجليزي آدم لالانا





وكانت المباراة النهائية قد بدأت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.





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